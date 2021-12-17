В Екатеринбурге приставы заставили заплатить миллион рублей врача-взяточника

В Екатеринбурге судебные приставы заставили заплатить врача-взяточника миллион рублей. Об этом НАШЕЙ сегодня, 17 декабря, рассказали в ГУФССП Свердловской области. Кроме того, приставы планируют арестовать две иномарки Audi Q7 и Hyundai Solaris его жены, принадлежащих врачу. Сам должник сейчас находится в колонии Тавды.
Мужчина, работавший врачом неврологом, за совершение входящих в его полномочия действий, а именно предоставлении свидетельства о болезни, на основании которой пациенту полагается крупная единовременная выплата, осужден по статье "Получение взятки". Суд назначил наказание в виде лишения свободы, а также как дополнительный вид наказания - уголовный штраф в размере 1 миллиона рублей.
Приставы настаивали на том, чтобы зарплата взяточника и все деньги, что он мог бы заработать в колонии, пошла в казну государства. Но мужчина решил выплатить долг добровольно.
- Главу Белоярского городского округа уволили из-за коррупции.
- По этой же причине ранее уволили заместителя главы Железнодорожного района Екатеринбурга. Политик незаконно размещал на территории своего района торговые ларьки своего сына.
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