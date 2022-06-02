В Екатеринбурге провели спецоперацию, чтобы оштрафовать высокопоставленного сотрудника ГИБДД

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Его заставили заплатить 500 рублей.

В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции остановили главу МРЭО ГИБДД полковника Игоря Заховаева, ехавшего на своей Toyota Camry. Его оштрафовали за круговую тонировку на автомобиле. В итоге мужчине выписали штраф в 500 рублей.

— Это была целая операция: участвовала инспекция по личному составу, контрольно-профилактический отдел и оперативники из службы собственной безопасности, — цитирует свой источник E1.RU.

Кроме того, один из уволившихся сотрудников ГИБДД, проработавший в структуре много лет, отметил, что подобное демонстративное пренебрежение законами раньше было невозможно.

— Хотят — на тонированных машинах ездят, хотят — не пристегиваются. Считают, правила не для них. Никакого уважения ни к личному составу, ни к законам, за которыми сами должны следить, — уточнил инсайдер издания.

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых не стал ни подтверждать, ни опровергать данный факт.

— В свердловском гарнизоне полиции активно борются с нарушителями ПДД не только среди гражданских водителей, но и среди личного состава. С начала года подразделениями ГИБДД к ответственности привлечено более 50 сотрудников различных служб и подразделений ОВД. Административные протоколы составляются в отношении любых должностных лиц, независимо от званий, должностей и былых заслуг. Неприкасаемых нарушителей ПДД на Среднем Урале нет и быть не должно, - отметил полковник Горелых.

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