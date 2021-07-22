В Екатеринбурге пройдет кастинг шоу, где исполняют мечты

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Рассказываем, как попасть на шоу.

В Екатеринбурге пройдет кастинг шоу "Новый день" от телеканала "ТВ-3". На него приглашают девушек от 18 лет.


В шоу каждая из героинь составляет список из десяти желаний, а эксперты - астролог, стилисты, фитнес-тренеры, психологи, нейрофизиологи, коуч-тренеры и другие помогают ей добиться своих целей. И подсказывают, как правильно распределить свое время и реализовать весь свой потенциал. В конце каждой серии девушка решает, оставить ли ей новый образ или вернуться к прежней жизни.


Кастинг пройдет 31 июля. Необходима предварительная регистрация, сделать это можно по ссылке: https://tv3.ru/post/kasting-v-proekt-novyi-den-v-tvoem-gorode.

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