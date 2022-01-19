В Екатеринбурге расширят улицу Татищева за счет сноса 12 домов

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Если жители будут против сноса - администрация будет обращаться в суд.

В Екатеринбурге расширят улицу Татищева за счет сноса 12 домов. Дома от Красноуральской до Викулова изымут для муниципальных нужд, это необходимо для расширения улицы Татищева до двух полос. Соответствующее постановление подписал Алексей Орлов. Какие дома попали под снос?

  1. ул. Заводская, д. 15а, корп. 1;
  2. ул. Заводская, д. 15а, корп. 2;
  3. ул. Заводская, д. 15а, корп. 3;
  4. ул. Заводская, д. 15а, корп. 4;
  5. ул. Заводская, 15а, корп. 5;
  6. ул. Заводская, 15а, корп. 6;
  7. ул. Заводская, 15а, корп. 7;
  8. ул. Заводская, 30;
  9. ул. Татищева, 69.
  10. ул. Татищева, 67а;
  11. ул. Татищева, 65;
  12. ул. Татищева, 63.

Реконструкция будет проходить в три этапа. В будущем дорога свяжет центр и новый район "ВИЗ-Правобережный". Если жители и владельцы помещений не будут согласны с выселением, то по истечении 90 дней власти будут обращаться в суд. Также граждане получат денежную компенсацию.

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