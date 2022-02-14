В Екатеринбурге разносчица квитанций обматерила ребенка по домофону

Жильцы дома на Просторной, 83 пожаловались на женщину, которая принесла квитанции и обматерила по домофону ребенка. Он отказался открывать ей дверь.

Один из жильцов ради интереса просматривал запись видео с подъездного домофона. На записи он увидел, как малыш не открыл дверь женщине, поскольку не знает ее. Тогда та стала оскорблять жильцов дома и самого ребенка, пожелав ему «сдохнуть».

— Хотелось бы, чтобы руководство ЕРЦ провело профилактическую работу с сотрудниками. Потому что ребенок-то все правильно сделал. А вот у женщины не совсем корректное поведение, — передаёт слова местного жителя E1.RU.

В ЕРЦ подтвердили этот факт.

— Проводим внутреннюю проверку. Подобное поведение считаем недопустимым, — заявили в пресс-службе ЕРЦ.

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