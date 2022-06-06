В Екатеринбурге ребёнок попал в больницу, поужинав сосисками из «Пятёрочки»

В Екатеринбурге 12-летний ребёнок отравился просроченными сосисками, которые были куплены в «Пятёрочке».

Родители мальчика рассказали, что вечером мальчик съел сосиски, ночью у него началась рвота и поднялась температура. Мальчика увезли в больницу, где ему поставили диагноз «инфекционный гастроэнтерит».

Родители после этого заметили, что срок годности колбасных изделий истёк две недели назад. С магазином договориться не удалось.

— Попытки договориться с руководством магазина не возымели успеха. Требование к торговой сети «Пятёрочка» было такое — выплатить компенсацию в 50 тысяч рублей. Выплатить деньги магазин согласился, но сократил её до 10 тысяч рублей, — цитирует отца пострадавшего Е1.RU.

Директор центра защиты прав потребителей отметил, что только законные представители могут оценить, какая именно сумма позволит компенсировать причиненные страдания.

Ранее два ребёнка отравились хлором в екатеринбургской сауне.

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