В Екатеринбурге ребёнок попал в больницу, поужинав сосисками из «Пятёрочки»

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Они были просрочены.

В Екатеринбурге 12-летний ребёнок отравился просроченными сосисками, которые были куплены в «Пятёрочке».


Родители мальчика рассказали, что вечером мальчик съел сосиски, ночью у него началась рвота и поднялась температура. Мальчика увезли в больницу, где ему поставили диагноз «инфекционный гастроэнтерит».


Родители после этого заметили, что срок годности колбасных изделий истёк две недели назад. С магазином договориться не удалось.

— Попытки договориться с руководством магазина не возымели успеха. Требование к торговой сети «Пятёрочка» было такое — выплатить компенсацию в 50 тысяч рублей. Выплатить деньги магазин согласился, но сократил её до 10 тысяч рублей, — цитирует отца пострадавшего Е1.RU.

Директор центра защиты прав потребителей отметил, что только законные представители могут оценить, какая именно сумма позволит компенсировать причиненные страдания.


Ранее два ребёнка отравились хлором в екатеринбургской сауне.


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