В Екатеринбурге скончалась известная телеведущая

В Екатеринбурге скончалась известная журналистка и телеведущая Анастасия Анисимова. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Отмечается, что Анастасия умерла после продолжительной болезни. Свердловчане могут знать её в качестве телеведущей на «Областном телевидении», ведущей программ «Кабинет министров», «Территория права», «Четвёртая власть» и других.

На ОТВ Анисимова пришла в 2001 году. Она успела зарекомендовать себя как талантливый корреспондент, редактор и ведущая. С 2015 года возглавляла отдел по связям с общественностью компании «Облкоммунэнерго», с 2019 года отвечала за взаимодействие со СМИ в Избирательной комиссии Свердловской области.

— С февраля этого года Анастасия работала в составе департамента, занимала должность заместителя директора. Она была настоящим высококлассным профессионалом: талантлива, всегда полна энергии, сил и любви к жизни и своему делу, — отметили в ДИПе.

Напомним, в 2021 году в Екатеринбурге скончались несколько известных людей. Так, из жизни ушла известная преподавательница УрФУ Елена Лозовская. Кроме того, от коронавируса умерла депутат Гордумы Галина Никандровна Арбузова. Однако ушли из жизни не только пожилые люди: от ковида скоропостижно умер 22-летний студент УрФУ.

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