Сегодня, 2 июля около 16.00 - 17.00 часов в Екатеринбурге неожиданно "сломалось" метро. Станции "Уралмаш" и "Машиностроителей" закрыли примерно на сорок минут из-за неисправного состава, который сотрудникам метрополитена пришлось выводить со станции "Проспект Космонавтов".
Станция "Уралмаш", в метро зашли, а нам говорят "Метро закрыли по техническим причинам". Всех выгнали, станцию закрыли. У людей билеты проплачены. Что-то случилось с поездами.
Около 17.00 станции открыли, но временно увеличили интервалы между поездами. Поэтому сегодня домой быстро попасть не получится даже на метро. Тем не менее, движение восстановлено.
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