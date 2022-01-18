В Екатеринбурге снова "заминировали" три школы

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На этот раз все прошло быстро, учебный процесс прерывать не пришлось.

В Екатеринбурге сегодня, 18 января, снова "заминировали" три школы. Это школа №65, 154 и 161. Детей пришлось снова эвакуировать. На этот раз все прошло быстро, учебный процесс прерывать не пришлось.

По каждому сообщению оперативными группами правоохранительных органов был проведен полный цикл проверочных мероприятий. Информация из сообщений не подтвердилась.

Сообщили НАШЕЙ в Департаменте образования Свердловской области.

Напомним, только вчера полиция задержала 15-летнего подростка, подозреваемого в лжеминировании школ и детских садов Свердловской области. Однако к текущей волне фейковых сообщений о взрывчатых веществах он, по предварительным данным, не причастен.

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