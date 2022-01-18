В Екатеринбурге сегодня, 18 января, снова "заминировали" три школы. Это школа №65, 154 и 161. Детей пришлось снова эвакуировать. На этот раз все прошло быстро, учебный процесс прерывать не пришлось.
По каждому сообщению оперативными группами правоохранительных органов был проведен полный цикл проверочных мероприятий. Информация из сообщений не подтвердилась.
Напомним, только вчера полиция задержала 15-летнего подростка, подозреваемого в лжеминировании школ и детских садов Свердловской области. Однако к текущей волне фейковых сообщений о взрывчатых веществах он, по предварительным данным, не причастен.
- Две городских школы уральской столицы из-за подобных сообщений эвакуировали вчера. До этого за сутки в Екатеринбурге "заминировали" 151 школу из-за загадочного письма. Одну только гимназию №161 пришлось эвакуировать дважды. За все это время опасных веществ в школах и других образовательных учреждениях города не нашли.
- Свердловская ФСБ нашла виноватых в масштабной волне лжеминирований, которая продолжалась три дня. Они уверены, этим занимаются зарубежные телефонные террористы.
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