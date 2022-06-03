В Екатеринбурге сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой за близнецами-гонщиками

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В их машине был обнаружен белый порошок.

В среду, 1 июня, около полуночи в Екатеринбурге сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой. Об этом НАШЕЙ рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.


В районе ТЭЦ экипаж ДПС обратил внимание на Lexus, выезжавший из леса. С помощью громкоговорителя полицейские попросили водителя остановиться для проверки документов, тот проигнорировал просьбу и попытался скрыться с места.


Во время погони автомобиль несколько раз выезжал на встречку, а также проезжал на красный. В итоге сотрудники ДПС были вынуждены применить табельное оружие.

— Вблизи развязки п. Монетный — ЕКАД после стрельбы по колёсам «Лексус» потерял управление и съехал в кювет. Стражи порядка задержали двоих 42-летних мужчин, которыми оказались братья-близнецы. В салоне машины нашли свёрток с белым порошком. Вещество направили на экспертизу. В отношении водителя представители МВД составили сразу пять административных протоколов: за проезд на красный, за тонировку с нарушениями, за отказ от прохождения медосвидетельствования, за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке и за не пристегнутый ремень, — отметил полковник Горелых.

Ранее в Екатеринбурге во время погони за пьяным водителем пострадал студент.


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