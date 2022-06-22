В Екатеринбурге сотрудники полиции при содействии Росгвардии по горячим следам раскрыли разбой

Сотрудники вневедомственной охраны оказали содействие полицейским в розыске и задержании подозреваемого в разбойном нападении. 20 июня в вечернее время на пульт дежурного пункта централизованной охраны поступило сообщение из полиции о том, что в подьезде одного из домов на переулке Невьянском неизвестный избил гражданина и похитил у него средства мобильной связи.

Экипаж группы задержания незамедлительно выехал для проверки информации.

"Когда сотрудники прибыли по указанному адресу, на месте происшествия находились наряд патрульно-постовой службы и бригада медиков, которые оказывали помощь пострадавшему. 47-летний мужчина сообщил стражам порядка обстоятельства случившегося и приметы нападавшего. В результате патрулирования правоохранители обнаружили у дома на улице Челюскинцев мужчину, схожего по описанию на подозреваемого. Росгвардейцы и полицейские задержали его и доставили на место, где произошел криминальный инцидент. Потерпевший опознал доставленного," - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

48-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности и был осужден за кражу, умышленное причинение вреда здоровью и угрозу убийством. Заявитель в настоящее время проходит амбулаторное лечение в больнице.

"Подозреваемого доставили в дежурную часть отдела полиции № 11 для дальнейшего разбирательства. Мужчина дал признательные показания. По его словам, он успел сбыть похищенные мобильные устройства за вознаграждение. В отношении фигуранта следственным подразделением территориального ОВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации "Разбой". Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Мужчина задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения. В настоящее время сотрудники полиции ведут поиск похищенного имущества потерпевшего. Ведется расследование", - уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области