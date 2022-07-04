В Екатеринбурге стартовала международная промышленная выставка «Иннопром»

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По этому случаю в Екатеринбург прилетит Михаил Мишустин.

В понедельник, 4 июля, в Екатеринбурге началась международная промышленная выставка «Иннопром» - главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, организованная Министерством промышленности и торговли страны.


В 2022 году «Иннопром» пройдёт 4-7 июля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Тема выставки и деловой программы - «Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям». Страной-партнером в этом году станет Казахстан. В выставке примут участие эксперты, представители бизнеса из более 20 стран, в том числе из Китая, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Турции, сообщают РИА "Новости".


Сегодня на "Иннопром" должно прибыть премьер-министр России Михаил Мишустин. Также участие в выставке примет премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. Уже с завтрашнего дня и до конца работы «Иннопрома» гулять по выставке можно будет весь день.


Если вы хотите посетить выставку, можно доехать до ЭКСПО на бесплатном автобусе от станции метро «Ботаническая» с 08.00 до 19.30.


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