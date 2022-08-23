В Екатеринбурге стартовала запись в бесплатные классы допобразования

0
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51827

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга открыл набор в бесплатные классы дополнительного образования. Приём заявок завершится 10 сентября 2022 года.


У родителей есть возможность подать заявления в 17 учреждений, подведомственных Департаменту образования Администрации города Екатеринбурга. Выбрать можно любую из 413 программ, многие из которых рассчитаны на детей в возрасте от 6 до 18 лет.


Количество мест в каждом кружке или секции ограничено, поэтому родителям следует поторопиться подать заявление. Всего в классы дополнительного образования в этом учебном году будет принято до 13 тысяч юных уральцев.


Подать заявление можно любым удобным из способов:

Ознакомиться с перечнем и описанием программ можно на портале «Навигатор дополнительного образования детей в Свердловской области».


Зачисление осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня подачи заявления.

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51827

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined