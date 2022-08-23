В Екатеринбурге стартовала запись в бесплатные классы допобразования

У родителей есть возможность подать заявления в 17 учреждений, подведомственных Департаменту образования Администрации города Екатеринбурга. Выбрать можно любую из 413 программ, многие из которых рассчитаны на детей в возрасте от 6 до 18 лет.
Количество мест в каждом кружке или секции ограничено, поэтому родителям следует поторопиться подать заявление. Всего в классы дополнительного образования в этом учебном году будет принято до 13 тысяч юных уральцев.
Подать заявление можно любым удобным из способов:
- в самом учреждении;
- через портал Госуслуг;
- через портал «Навигатор дополнительного образования детей в Свердловской области»;
- в МЦУ и отделах приема и выдачи документов;
- в МФЦ и его филиалах.
Ознакомиться с перечнем и описанием программ можно на портале «Навигатор дополнительного образования детей в Свердловской области».
Зачисление осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня подачи заявления.
Загрузка комментариев