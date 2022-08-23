В Екатеринбурге стартовала запись в бесплатные классы допобразования

У родителей есть возможность подать заявления в 17 учреждений, подведомственных Департаменту образования Администрации города Екатеринбурга. Выбрать можно любую из 413 программ, многие из которых рассчитаны на детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Количество мест в каждом кружке или секции ограничено, поэтому родителям следует поторопиться подать заявление. Всего в классы дополнительного образования в этом учебном году будет принято до 13 тысяч юных уральцев.

Подать заявление можно любым удобным из способов:

в самом учреждении;

через портал Госуслуг ;

; через портал «Навигатор дополнительного образования детей в Свердловской области» ;

; в МЦУ и отделах приема и выдачи документов;

в МФЦ и его филиалах.

Ознакомиться с перечнем и описанием программ можно на портале «Навигатор дополнительного образования детей в Свердловской области» .

Зачисление осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня подачи заявления.