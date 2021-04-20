В Екатеринбурге стартовало умное голосование за парки!

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Началось голосование за одну из пяти площадок, которую в 2023 году благоустроят в рамках проекта «Формирование городской среды».

Жителей Орджоникидзевского района призывают в соцсетях проголосовать за летний парк «Уралмаш» в качестве площадки для благоустройства в 2023 году. Авторы паблика «Наш Уралмаш (Екатеринбург)» во «ВКонтакте» объявили о старте «Умного народного голосования».


«Десятилетиями парки в отдаленных районах разрушались, приходили в негодность. В порядок приводились лишь центральные скверы или строились парки в новых районах. В прошлом году голоса достались Академическому. Сегодня там уже строится прекрасный парк. Зачем еще один? Неужели все хорошее в городе должно доставаться одному району? Это несправедливо!» — пишут авторы паблика «Наш Уралмаш (Екатеринбург)» во «ВКонтакте».


Так администраторы откликнулись на просьбу депутата гордумы Алексея Вихарева, который ранее также призвал жителей Орджоникидзевского района проголосовать за парк «Уралмаш».


«Конечно, я сам буду голосовать за Летний парк «Уралмаш» в Орджоникидзевском районе. Он расположен между улиц Машиностроителей, Кировградской и Красных Борцов. И прошу всех, кому небезразлично будущее нашего района, поддержать этот замечательный проект», — написал депутат в соцсетях.


Архитекторы обещают минимальное вмешательство в зелёную экосреду парка, но при этом его кардинальное изменение. В случае если победит этот проект, то обновят все дорожки, организуют зоны тихого отдыха для взрослых, построят арт-объекты, устроят несколько детских площадок, зоны для занятия спортом. Также будет сделано освещение, скамейки и урны.


Онлайн-голосование началось 15 апреля и продлится до 30 мая. На благоустройство в рамках проекта «Формирование городской среды» претендуют пять территорий. По мимо парка «Уралмаш», это Преображенский парк в Академическом, парк на Блюхера в Кировском районе, сад имени Энгельса в Октябрьском районе и парк 50-летия ВЛКСМ в Ленинском районе. Проголосовать за любой из пяти проектов можно на сайте «Госуслуги» или здесь.


По состоянию на вечер 19 апреля в опросе приняли участие более 5,5 тысячи человек. На тот момент лидировал летний парк «Уралмаш», за который проголосовало уже 2250 человек.

Да!
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