В Екатеринбурге таксист украл у пассажира 143 тысячи рублей

Полиция Екатеринбурга поймала таксиста, который украл у местного жителя банковскую карту и снял с нее 143 тысячи рублей. 46-летний екатеринбуржец, менеджер одной из юридических фирм рассказал, что оставил кошелек в салоне такси, а после ему стали приходить СМС о списании денег. В этом же кошельке у него лежала бумажка с ПИН-кодом от карты.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в хищении денег с карты и задержали его. Им оказался водитель такси, ранее судимый за кражу и грабеж. Мужчина полностью сознался в содеянном. Он, воспользовавшись находкой и паролем, снял с банкомата все имеющиеся на карте деньги.
На 41-летнего таксиста завели уголовное дело по статье "Кража", максимальное наказание по которой составляет шесть лет. Таксисту запретили выезжать из региона на время разбирательств.
Уважаемые читатели, не передавайте незнакомым людям реквизиты банковских карт и счетов, паспортные данные, пароли и ПИН-коды, а сам код не храните рядом с картой. Если карту вы потеряли - заблокируйте ее в мобильном приложении банка или при помощи звонка на горячую линию банка.
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