В Екатеринбурге таксист украл у пассажира 143 тысячи рублей

На 41-летнего таксиста завели уголовное дело по статье "Кража", максимальное наказание по которой составляет шесть лет. Таксисту запретили выезжать из региона на время разбирательств.



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