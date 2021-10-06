В Екатеринбурге трамвай насмерть задавил пенсионерку

Женщина переходила дорогу по регулированному пешеходному переходу на красный свет. В это время со стороны улицы Смазчиков в направлении Советской ехал трамвай. Водитель увидел пожилую даму на расстоянии пяти метров, она резко побежала через трамвайные пути. Тогда водитель начал экстренное торможение и несколько раз просигналил пешеходу, но трамвай остановиться полностью не успел. Женщина угодила под колеса и умерла.

Расследованием занимается специализированный отдел ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области.

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