В Екатеринбурге трамвай насмерть задавил пенсионерку

В Екатеринбурге трамвай №16 насмерть задавил 64-летнюю женщину. Инцидент произошел на остановке "Учителей" вчера, 5 октября, в 20 вечера.
Сотрудниками ГИБДД установлено, что трамваем управлял 22-летний мужчина, имеющий стаж вождения 3 месяца. За нарушения Правил дорожного движения ранее к административной ответственности он не привлекался.
Женщина переходила дорогу по регулированному пешеходному переходу на красный свет. В это время со стороны улицы Смазчиков в направлении Советской ехал трамвай. Водитель увидел пожилую даму на расстоянии пяти метров, она резко побежала через трамвайные пути. Тогда водитель начал экстренное торможение и несколько раз просигналил пешеходу, но трамвай остановиться полностью не успел. Женщина угодила под колеса и умерла.
Расследованием занимается специализированный отдел ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области.
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