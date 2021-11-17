В Екатеринбурге в ближайшие три дня температура будет скакать от - 3 до - 17

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Вполне вероятно, что метеозависимым горожанам придется очень тяжело. В области же похолодает до -22.

На Свердловскую область надвигаются морозы. По данным Уралгидрометцентра в ближайшие три дня похолодает до -20 градусов, а в Екатеринбурге температура и вовсе сойдет сума. Ожидаются скачки от -17 до - 3 градусов.


Завтра, 18 ноября, в регионе ожидается снег, изморозь и похолодание от -15 до - 20 градусов ночью, днем - до - 9 и даже - 14 градусов. В Екатеринбурге тем временем не так холодно, ожидается -15 - -17 градусов. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду.


В четверг, 19 ноября, местами нас настигнет метель. На севере области похолодает до -22, ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. Днем будет немного теплее от 12 до - 17 градусов. В Екатеринбурге стабильно держатся холода от -12 до - 14 градусов.


В пятницу, 20 ноября, в регионе снова пройдут метели, но заметно потеплеет до -8 и даже - 3 градусов. Сильный и порывистый ветер сохранится. В Екатеринбурге настанет оттепель, температура опуститься до - 5 градусов.


О непогоде горожан также предупреждает Госавтоинспекция. Будьте внимательны на дорогах, не совершайте резких маневров. Ожидается плохая видимость.

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