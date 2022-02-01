В Екатеринбурге в двух районах отключат отопление

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Тепла не будет 1 и 2 февраля.

В Пионерском и Заречном в некоторых домах временно отключат горячую воду: на теплосетях нашли повреждения, которые необходимо устранить в кратчайшие сроки.


В объявлениях «Энергосбыта» указано, что ограничения продлятся с 09.00 до 00.00. В Заречном такая ситуация будет наблюдаться 1 февраля, в Пионерском — 2 февраля.

— На магистрали М-29 будут устранять повреждение, обнаруженное службой диагностики. ЕТК обязана поддерживать сети в надлежащем состоянии, оперативно устранять повреждения, нельзя доводить сети до прорыва. Вода на период ремонта будет подаваться пониженной температуры (+45 градусов). Повреждение устранят в течение дня. Температура в помещениях не опустится за это время ниже 20 градусов, — сообщили в «Екатеринбургской теплосетевой компании».

В Заречном отключение тепла грозит 42 зданиям, в том числе жилым домам и административным зданиям. В Пионерском подобное угрожает 134 зданиям (всего 103 жилым домам) - на улицах Уральской, Советской, Пионеров и Смазчиков. Однако в ЕТК уточнили, что в Пионерском отключений будет всё же меньше, сообщает E1.RU.

— По Пионерскому есть только предварительная заявка, устанавливается точное место повреждения. Служба мониторинга выявила повреждение на магистрали М-07, — прокомментировали в ЕТК.

Напомним, несколько дней назад в Екатеринбурге от отопления и горячей воды отключили сразу 30 домов.


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