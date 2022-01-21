В Екатеринбурге в три раза завысили цены на ритуальные услуги, сообщили НАШЕЙ в Свердловском УФАС. Для борьбы с наглыми ритуальщиками мэрия Екатеринбурга внесла изменения в Административный регламент муниципальной услуги «Предоставление земельного участка для захоронения умершего».

Теперь горожане могут выбирать подрядчика для подготовки участка для захоронения, либо же сделать эти работы самостоятельно. До этого все работы выполняли различные ИП за сумму от 25 до 35 тысяч рублей, хозяйственные субъекты в ценовой категории от 10 до 19 тысяч рублей, либо муниципальные организации (здесь фиксированная цена 9 тысяч рублей).