В Екатеринбурге в три раза завысили цены на ритуальные услуги

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Власти внесли изменения в регламент предоставления участка для захоронения.

В Екатеринбурге в три раза завысили цены на ритуальные услуги, сообщили НАШЕЙ в Свердловском УФАС. Для борьбы с наглыми ритуальщиками мэрия Екатеринбурга внесла изменения в Административный регламент муниципальной услуги «Предоставление земельного участка для захоронения умершего».


Теперь горожане могут выбирать подрядчика для подготовки участка для захоронения, либо же сделать эти работы самостоятельно. До этого все работы выполняли различные ИП за сумму от 25 до 35 тысяч рублей, хозяйственные субъекты в ценовой категории от 10 до 19 тысяч рублей, либо муниципальные организации (здесь фиксированная цена 9 тысяч рублей).

По предписанию Свердловского УФАС Администрация Екатеринбурга исключила из регламента все процедуры и действия по подготовке места захоронения, от которых бы зависело предоставление земельного участка.

Говорится в сообщении Свердловского УФАС.

Таким образом, если раньше земельный участок предоставлялся только после подготовки на нем места захоронения, то есть после принятия администрацией кладбища решения о соответствии выкопанной могилы нормам СанПиН. Это привело к ситуации, когда договоры на копку могилы заключались только с определенным предпринимателем, которого рекомендовала администрация кладбища. Иначе гражданам просто отказывали в предоставлении участка.

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