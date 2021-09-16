В Екатеринбурге в воскресенье пройдут «Чистые игры» при поддержке Свердловского отделения РЭО

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В ближайшее воскресенье, 18 сентября, в 11:20 в Екатеринбурге стартует экологический квест «Чистые Игры» по адресу: ул. Одинарка, 1А. Свердловское отделение Российского экологического общества уже не в первый раз стало генеральным партнёром «Чистых Игр» в Екатеринбурге. Проект поддерживает также Комитет по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга.

В ближайшее воскресенье, 18 сентября, в 11:20 в Екатеринбурге стартует экологический квест «Чистые Игры» по адресу: ул. Одинарка, 1А. Свердловское отделение Российского экологического общества уже не в первый раз стало генеральным партнёром «Чистых Игр» в Екатеринбурге. Проект поддерживает также Комитет по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга.


– Мы выступаем соорганизаторами «Чистых Игр» в Екатеринбурге, так как проект интересный и очень важный для экологии города и просвещения людей. Жители участвуют в квесте с друзьями, семьями, за пару часов очищают от мусора определённый участок берега реки. В игровой форме тренируются сортировать отходы и бережно относиться к окружающей среде. Согласитесь, что не будут бросать мусор мимо урн те, кто его убирал. Команда Свердловского РЭО также принимает участие в играх, рады будем видеть всех на старте, – пояснил председатель Свердловского отделения РЭО Алексей Вихарев.

Игры пройдут в рамках всероссийского Осеннего Кубка Чистоты, объединят более 70 городов по всей стране, в том числе и нескольких городах Свердловской области.


– Помимо Екатеринбурга, в рамках всероссийского Осеннего Кубка Чистоты, «Чистые Игры» пройдут также в Первоуральске, Новоуральске, с. Патруши. Принять участие в экоквестах может любой желающий, наши соревнования объединяют людей разных возрастов, и очень радует, что на игры приходят школьники, студенты, семейные команды. Ведь очень важно прививать ответственное отношение к чистоте нашей природы и экологии с детства!» –рассказала координатор «Чистых Игр» по Свердловской области Ганиева Альбина.

Участникам предстоит собирать мусор на берегу Исети, разделяя его по категориям: смешанный, пластик, стекло, металл и другие фракции. За правильно собранные мешки, команды получают баллы. Статистика игр будет вестись в реальном времени на сайте и в мобильном приложении «Чистых игр». Кроме того, участников также ждут конкурсы, мастер-классы, музыка, а в финале — пикник.


Также за сданные опасные отходы (лампы, батарейки, оргтехнику, телефоны) и пластиковые крышки участники смогут получить дополнительные баллы и призы. На площадке организуют пункт приёма МУП «КРППО», а крышечки пойдут на благотворительность в проект «Дорогами добра».


В «Чистых Играх» могут принять участие все желающие, объединившись в команды от 2 до 4 человек. Участие – бесплатное, необходима предварительная регистрация https://cleangames.org/game/ekb2022_3

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