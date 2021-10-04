В Екатеринбурге ветеран пять месяцев не может выйти из дома из-за ремонта лифта

В Екатеринбурге ветеран Великой Отечественной войны не может выйти из дома из-за затянувшегося ремонта лифта, 97-летней женщине слишком тяжело спускаться по лестнице. Управляющая компания начала капитальный ремонт в доме на Папанина, 3 пять месяцев назад, в апреле. Согласно информации УК, работы должны были закончить в конце июня. Но новый лифт до сих пор не установили. Кроме ветерана в доме живет немало пожилых людей. Делом занялась свердловская прокуратура.