В Екатеринбурге ветеран пять месяцев не может выйти из дома из-за ремонта лифта

В Екатеринбурге ветеран Великой Отечественной войны не может выйти из дома из-за затянувшегося ремонта лифта, 97-летней женщине слишком тяжело спускаться по лестнице. Управляющая компания начала капитальный ремонт в доме на Папанина, 3 пять месяцев назад, в апреле. Согласно информации УК, работы должны были закончить в конце июня. Но новый лифт до сих пор не установили. Кроме ветерана в доме живет немало пожилых людей. Делом занялась свердловская прокуратура.
Несоблюдение сроков замены лифтового оборудования влечет за собой нарушение прав собственников на благоприятные условия проживания. Прокуратура даст правовую оценку соблюдению жилищных прав граждан, проживающих в данном многоквартирном доме. Будут установлены причины, по которым лифтовое оборудование не работает, а также дана оценка соблюдению нормативных сроков проведения капитального ремонта. По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.
- Капитальный ремонт домов срывается из-за острой нехватки денег, стройматериалы подорожали в несколько раз.
- Ранее екатеринбуржцам удалось отсудить у строителей деньги за потоп, который произошел в доме во время капремонта крыши.
- Екатеринбуржцы массово скупают обогреватели. А все потому, что даже с включенным отоплением в домах слишком холодно.
- В Екатеринбурге управляющую компанию наказали за слишком шумный лифт.
- В другом дворе управляющая компания оставила пенсионеров без скамеек во дворах. Бабушки устроили настоящий бунт.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев