В Екатеринбурге ветеран пять месяцев не может выйти из дома из-за ремонта лифта

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Делом занялась прокуратура.

В Екатеринбурге ветеран Великой Отечественной войны не может выйти из дома из-за затянувшегося ремонта лифта, 97-летней женщине слишком тяжело спускаться по лестнице. Управляющая компания начала капитальный ремонт в доме на Папанина, 3 пять месяцев назад, в апреле. Согласно информации УК, работы должны были закончить в конце июня. Но новый лифт до сих пор не установили. Кроме ветерана в доме живет немало пожилых людей. Делом занялась свердловская прокуратура.

Несоблюдение сроков замены лифтового оборудования влечет за собой нарушение прав собственников на благоприятные условия проживания. Прокуратура даст правовую оценку соблюдению жилищных прав граждан, проживающих в данном многоквартирном доме. Будут установлены причины, по которым лифтовое оборудование не работает, а также дана оценка соблюдению нормативных сроков проведения капитального ремонта. По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.

Сообщили НАШЕЙ в Свердловской прокуратуре.

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