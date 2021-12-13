В Екатеринбурге всего 35 человек смогли оформить гаражи в собственность

Теперь Правительство Свердловской области будет разрабатывать схему размещения некапитальных объектов, которые возникли до 1 сентября 2021 года. В течение 60 дней соберут предложения от населения, а саму схему представят к середине следующего года.

Гаражная амнистия имеет заявительный характер, каких-либо планов по ее реализации власти не строят, а сам закон рассчитан на пять лет. Закон необходим для того, чтобы собственники гаражей и земли под ними могли их продать, оформить в наследство или подарить (рассказываем подробнее). Чаще всего за амнистией обращаются люди пенсионного возраста а также молодежь, кому гараж достался по наследству. Власти рекомендуют оформлять амнистию целым кооперативом и сразу готовить пакет документов от одного кадастрового инженера. Получить бесплатную консультацию по гаражной амнистии можно в мэрии Екатеринбурга (в едином окне консультаций).

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