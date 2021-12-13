В Екатеринбурге всего 35 человек смогли оформить гаражи в собственность

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50095

Спустя три месяца с введения нового закона стало понятно, что многие не смогут сделать этого из-за новостроек.

В Екатеринбурге всего 35 человек оформили гаражи в свою собственность по закону о гаражной амнистии, вступившему в силу с 1 сентября 2021 года. Как рассказали НАШЕЙ в Министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области, большому числу граждан приходится отказывать из-за того, что на участке есть проекты межевания. В это число входят кооперативы, расположенные на участках, отданных под новую застройку. Так, например, произошло с кооперативом в рамках улиц Библиотечная - Педагогическая. При том в Министерстве отметили, что данный вопрос может быть решен только на федеральном уровне в виде поправки в закон.

Было подано 35 заявлений, 600 кооперативов в Екатеринбурге предполагаются к оформлению в рамках гаражной амнистии, может быть, следует говорить о 5000 заявителей. Большая часть участков находится в неразграниченной собственности. Вскоре будет разработана схема размещения мест стоянки автотранспорта для инвалидов. Это отдельный порядок, который предусматривает защиту интересов маломобильных групп граждан, чтобы они могли организовать местонахождение своего автомобиля рядом с домом.

замглавы Департамента архитектуры и градостроительства мэрии Григорий Сурганов.

Теперь Правительство Свердловской области будет разрабатывать схему размещения некапитальных объектов, которые возникли до 1 сентября 2021 года. В течение 60 дней соберут предложения от населения, а саму схему представят к середине следующего года.


Гаражная амнистия имеет заявительный характер, каких-либо планов по ее реализации власти не строят, а сам закон рассчитан на пять лет. Закон необходим для того, чтобы собственники гаражей и земли под ними могли их продать, оформить в наследство или подарить (рассказываем подробнее). Чаще всего за амнистией обращаются люди пенсионного возраста а также молодежь, кому гараж достался по наследству. Власти рекомендуют оформлять амнистию целым кооперативом и сразу готовить пакет документов от одного кадастрового инженера. Получить бесплатную консультацию по гаражной амнистии можно в мэрии Екатеринбурга (в едином окне консультаций).

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50095

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined