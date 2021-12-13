В Екатеринбурге всего 35 человек смогли оформить гаражи в собственность

В Екатеринбурге всего 35 человек оформили гаражи в свою собственность по закону о гаражной амнистии, вступившему в силу с 1 сентября 2021 года. Как рассказали НАШЕЙ в Министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области, большому числу граждан приходится отказывать из-за того, что на участке есть проекты межевания. В это число входят кооперативы, расположенные на участках, отданных под новую застройку. Так, например, произошло с кооперативом в рамках улиц Библиотечная - Педагогическая. При том в Министерстве отметили, что данный вопрос может быть решен только на федеральном уровне в виде поправки в закон.
Было подано 35 заявлений, 600 кооперативов в Екатеринбурге предполагаются к оформлению в рамках гаражной амнистии, может быть, следует говорить о 5000 заявителей. Большая часть участков находится в неразграниченной собственности. Вскоре будет разработана схема размещения мест стоянки автотранспорта для инвалидов. Это отдельный порядок, который предусматривает защиту интересов маломобильных групп граждан, чтобы они могли организовать местонахождение своего автомобиля рядом с домом.
Теперь Правительство Свердловской области будет разрабатывать схему размещения некапитальных объектов, которые возникли до 1 сентября 2021 года. В течение 60 дней соберут предложения от населения, а саму схему представят к середине следующего года.
Гаражная амнистия имеет заявительный характер, каких-либо планов по ее реализации власти не строят, а сам закон рассчитан на пять лет. Закон необходим для того, чтобы собственники гаражей и земли под ними могли их продать, оформить в наследство или подарить (рассказываем подробнее). Чаще всего за амнистией обращаются люди пенсионного возраста а также молодежь, кому гараж достался по наследству. Власти рекомендуют оформлять амнистию целым кооперативом и сразу готовить пакет документов от одного кадастрового инженера. Получить бесплатную консультацию по гаражной амнистии можно в мэрии Екатеринбурга (в едином окне консультаций).
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