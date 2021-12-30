В Екатеринбурге за крупную взятку осудят эск-инспектора ДПС

Получив взятку инспектор не стал составлять на нарушителя протокол и не стал проводить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. После того, как на службе узнали о произошедшем, инспектор ДПС был уволен из ОВД. Теперь ему грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

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