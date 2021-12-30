В Екатеринбурге за крупную взятку осудят эск-инспектора ДПС

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Он безнаказанно отпустил пьяного водителя.

В Екатеринбурге за крупную взятку осудят 34-летнего эск-инспектора ДПС, сообщили НАШЕЙ в областной прокуратуре. Мужчина взял у, предположительно, пьяного водителя Subaru Tribeca взятку размером 25 тысяч рублей. Нарушителя инспектор остановил на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Индустрии. Нетрезвый водитель в последний момент поменялся местами с пассажиром, в надежде, что с него не спросят документы.

После остановки транспортного средства инспектор ДПС разъяснил водителю и пассажиру ответственность за совершение административных правонарушений, а также указал на необходимость проведения медицинского освидетельствования водителя. Желая избежать ответственности, водитель предложил инспектору ДПС договориться, на что инспектор ДПС согласился, потребовав от водителя взятку в размере 25 тысяч рублей. Водитель передал лично инспектору ДПС вышеуказанную сумму.

Пояснили НАШЕЙ в прокуратуре.

Получив взятку инспектор не стал составлять на нарушителя протокол и не стал проводить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. После того, как на службе узнали о произошедшем, инспектор ДПС был уволен из ОВД. Теперь ему грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

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