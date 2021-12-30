В Екатеринбурге за крупную взятку осудят эск-инспектора ДПС

В Екатеринбурге за крупную взятку осудят 34-летнего эск-инспектора ДПС, сообщили НАШЕЙ в областной прокуратуре. Мужчина взял у, предположительно, пьяного водителя Subaru Tribeca взятку размером 25 тысяч рублей. Нарушителя инспектор остановил на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Индустрии. Нетрезвый водитель в последний момент поменялся местами с пассажиром, в надежде, что с него не спросят документы.
После остановки транспортного средства инспектор ДПС разъяснил водителю и пассажиру ответственность за совершение административных правонарушений, а также указал на необходимость проведения медицинского освидетельствования водителя. Желая избежать ответственности, водитель предложил инспектору ДПС договориться, на что инспектор ДПС согласился, потребовав от водителя взятку в размере 25 тысяч рублей. Водитель передал лично инспектору ДПС вышеуказанную сумму.
Получив взятку инспектор не стал составлять на нарушителя протокол и не стал проводить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. После того, как на службе узнали о произошедшем, инспектор ДПС был уволен из ОВД. Теперь ему грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.
- Накануне из-за отсоединившегося колеса под Екатеринбургом в ДТП погиб отец 11-летней девочки. Он с ребенком и женой ехал в отпуск.
- До этого в Екатеринбурге мама ехала с дочкой на машине и неожиданно врезалась в дерево. В Госавтоинспекции утверждают, что она была трезва.
- Под Екатеринбургом автомобиль, где находились супруги и трое их детей, врезался на встречке с иномаркой. В ДТП погибла молодая мама.
- Автолюбители снова построили новогоднюю автоелку! На этот раз из 120 машин (ВИДЕО).
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев