В Екатеринбурге задержали 14-летнего лжеминера, терроризировавшего школы города

В Екатеринбурге сотрудники полиции и ФСБ установили личность подозреваемого, который отправил сообщения о минировании в большинство школ города. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Задержанным оказался 14-летний учащийся одной из гимназий Ленинского района Екатеринбурга. Он рассылал по электронке в школы, торговые центры и другие социнфраструктур сообщения о минировании, в том числе в свое учебное заведение.

Подросток воспитывался в неполной семье, ранее на учёте в ПДН не состоял.

— Молодого человека допросили в присутствии законных представителей и адвоката. Он дал признательные показания, пояснив, что сделал это ради «хайпа» и чтобы привлечь дополнительных подписчиков. Юноша осуществлял информационные атаки на заказ, получая за это по тысяче рублей. Выйти на него удалось в результате комплекса современных технических мероприятий. Взяли его по месту жительства, откуда он из окна своей квартиры смотрел за действиями представителей МВД и других силовых ведомств по эвакуации людей. Для конспирации подозреваемый использовал различные алгоритмы, позволяющие скрыть или изменить IP-адрес. «Хакер» был осведомлён о предусмотренной законодательством уголовной ответственности за подобные «шалости». Следствие ОВД располагает сведениями о восьми его криминальных эпизодах, — отметил полковник Горелых.

На время следствия в отношении парня избрали мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сотрудники полиции устанавливают точное количество его противоправных поступков.

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