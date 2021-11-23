В Екатеринбурге задержали дебошира, разгромившего топором троллейбус

Выпивали с бригадой на работе, дальше сели на остановке "ТЮЗ" в троллейбус №11, возник конфликт с контролером. В ходе словесной перепалки я нанес ему удар лбом. Я попросил выпустить меня из троллейбуса, меня не пустили. Я разбил стекло топором, вылез через него и разбил все остальные стекла и пошел в сторону товарища ночевать. Видео потом показали, стыдно стало. Извиняюсь перед пассажирами, водителем, кондукторами, которых напугал.