В Екатеринбурге задержали дебошира, разгромившего топором троллейбус

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Пьяный юноша с топором ударил кондуктора и разбил окна.

В Екатеринбурге задержали дебошира, разгромившего топором троллейбус. Об этом НАШЕЙ сегодня, 23 ноября, сообщили в городской полиции. Им оказался 21-летний житель Заречного, работающий в Екатеринбурге электромонтажником. Молодой человек уже раскаялся и заявил о готовности возместить ущерб ЕМУП "Трамвайно-троллейбусному управлению".

Выпивали с бригадой на работе, дальше сели на остановке "ТЮЗ" в троллейбус №11, возник конфликт с контролером. В ходе словесной перепалки я нанес ему удар лбом. Я попросил выпустить меня из троллейбуса, меня не пустили. Я разбил стекло топором, вылез через него и разбил все остальные стекла и пошел в сторону товарища ночевать. Видео потом показали, стыдно стало. Извиняюсь перед пассажирами, водителем, кондукторами, которых напугал.

Рассказал молодой человек на допросе.

Конфликт произошел 19 ноября в троллейбусе №11, в тот момент транспорт находился на перекрестке улиц Чапаева и Декабристов. Пьяный дебошир ударил 51-летнего кондуктора и сломал ему нос. Кондуктор попытался задержать дебошира и удерживал двери, в это время водитель троллейбуса вызвал полицию. Но дебошир достал из пакета топор, разбил окно, и через него сбежал с места инцидента. Никто из пассажиров не пострадал.

Он признал, что в день инцидента находился в нетрезвом состоянии и неадекватно отреагировал на сделанное ему замечание. Проверка по факту его противоправных действий продолжается. В ближайшее время сотрудники полиции дадут правовую оценку происшествию и примут процессуальное решение.

Прокомментировали в полиции Екатеринбурга.

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