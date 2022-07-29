В Екатеринбурге задержали мужчину, избивавшего прохожих палкой

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51691

Кроме того, он приставал к девушкам.

Накануне в Пионерском районе местные жители заметили мужчину, который громко кричал, матерился, лез к девушкам, кидался на прохожих с палкой и разбивал окна магазина.

— Мужчина нашел палку, стучал ей по магазину, будто кого-то прогоняя или с кем-то ругаясь. Мимо проходили люди, он к ним приставал, лез к девушкам. Мы ему сделали замечание, он не реагировал, — передает слова свидетеля происшествия Е1.RU.

На место приехали полицейские. Правоохранители задержали его.


По данным УМВД, мужчину привлекли к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство». Проводится проверка.


Ранее НАША рассказывала, как екатеринбуржец избил девушку на улице.


Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51691

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined