В Екатеринбурге задержали мужчину, избивавшего прохожих палкой

Накануне в Пионерском районе местные жители заметили мужчину, который громко кричал, матерился, лез к девушкам, кидался на прохожих с палкой и разбивал окна магазина.

— Мужчина нашел палку, стучал ей по магазину, будто кого-то прогоняя или с кем-то ругаясь. Мимо проходили люди, он к ним приставал, лез к девушкам. Мы ему сделали замечание, он не реагировал, — передает слова свидетеля происшествия Е1.RU.

На место приехали полицейские. Правоохранители задержали его.

По данным УМВД, мужчину привлекли к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство». Проводится проверка.

Ранее НАША рассказывала, как екатеринбуржец избил девушку на улице.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!