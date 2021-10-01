В Екатеринбурге закроют движение по улице Готвальда

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Рассказываем, где участок дороги можно будет объехать.

В Екатеринбурге на два дня закроют движение по улице Готвальда, сообщили в мэрии сегодня, 1 октября. Екатеринбургская теплосетевая компания в районе жилого дома №14А будет строить тепловые сети. Дорога будет закрыта с 22 по 24 октября.

Объезд участка будет организован по улицам Машинистов, Черепанова и переулку Выездному.

Добавили в мэрии.

Кстати, а вот движение по улице Профсоюзной сегодня, 1 октября, должны открыть. Также напоминаем вам, что Макаровский мост этой осенью перекроют еще пять раз.

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