В Екатеринбурге закрылся популярный магазин

В Екатеринбурге закрылся магазин «Баско Пати», который располагался на Крауля. В компании подтвердили, что филиал на Визе закрывается, однако остальные точки продолжают свою деятельность.

— Магазин на улице Крауля закрылся. Вчера был последний рабочий день, с сегодняшнего дня он не работает, — передает слова представителя магазина E1.RU.

Причины закрытия магазина неизвестны. Сейчас в Екатеринбурге продолжают работать еще десять магазинов «Баско Пати».

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