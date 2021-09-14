Накануне, 13 сентября, в Екатеринбурге у детских больниц на Уралмаше и Академическом образовались гигантские очереди. Родители были вынуждены простоять там несколько часов. Позже в поликлиниках объяснили, из-за чего это произошло.

— Мы стоит уже почти полтора часа, внутри очередь из 15-20 человек. Дети чихают, с соплями, с температурой, — рассказал изданию отец одного из детей E1.RU.

— Я в 10 пришёл, тут столько же людей было, потом в 13 пришёл — то же самое, но решили постоять, — добавил другой родитель.

Подобные очереди собрались на первичный приём, поскольку ребят с недостаточно высокой температурой просят приводить в больницы, а врачи не успевают на вызовы.

В самой больнице подобное объяснили просто: многие пришли за больничными листами. Исполняющая обязанности заведующей поликлиникой рассказала, что вина лежит не на вспышке коронавируса, а на сезонных ОРВИ.

— Все пошли в детсад, в школу, а погода у нас изменчива, так что все заболели. В прошлом году я лично сидела в кабинете неотложной помощи. Для начала сентября - это нормальная ситуация, — отметила врач.

Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал во время прямого эфира о том, будут ли проводить в регионе принудительную вакцинацию и отправят ли детей на дистант.

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