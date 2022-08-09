В екатеринбургском бассейне едва не утонул 4-летний ребенок

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51750

Его спасла сотрудница полиции.

Стали известны подробности спасения 4-летнего мальчика, который 12 июля едва не утонул в бассейне отеля Ramada. Одним из тех, кто принимал участие в реанимации ребенка, оказалась сотрудница Центра фиксации административных правонарушений регионального Управления ГИБДД старший лейтенант полиции Светлана Пахаренко.


В тот день сотрудница ОВД, находящаяся в декретном отпуске, приехала с мамой и сыном в бассейн на территории Октябрьского района. Пока семья отдыхала в номере, инспектор УГИБДД решила искупаться и позагорать. Вдруг она услышала и увидела, как двое мужчин вытаскивают из воды мальчика без признаков жизни.

— Мать отвлеклась на телефон и не заметила, как сын начал тонуть. Когда малыша извлекли, его глаза были открыты, кожа посинела, дыхание отсутствовало, сердце не билось. Представительница МВД, понимая, что счет идет на минуты, приступила к реанимационным действиям, начала проводить непрямой массаж сердца. К ней на помощь пришёл ещё один из отдыхающих, он начал делать искусственное дыхание. Через пять минут работа женщины-полицейского и её напарника привели к положительным результатам — малыш закашлялся, а затем начал дышать. Подоспевшая скорая привела мальчика в чувство и доставила его в медучреждение. Жизни ребенка ничего не угрожает. Сейчас спасённый мальчик находится у себя на родине в Ульяновской области, — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Старший лейтенант полиции Светлана Пахаренко проходит службу в органах внутренних дел с 2009 года. Она является мамой двоих сыновей 11-ти и 3-х лет. Молодая женщина не говорила о своём поступке, а потому об этом стало известно только на днях. Сотрудница ОВД буквально несколько месяцев назад решила пройти курсы оказания первой помощи на базе территориального Центра медицины катастроф.

— В адрес врио начальника ГУ МВД России по Свердловской области полковника полиции Александра Воронежского накануне поступило ходатайство из УГИБДД о ее поощрении за высокие моральные качества, решительность и профессионализм, — добавил полковник Горелых.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51750

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined