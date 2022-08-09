В екатеринбургском бассейне едва не утонул 4-летний ребенок

Стали известны подробности спасения 4-летнего мальчика, который 12 июля едва не утонул в бассейне отеля Ramada. Одним из тех, кто принимал участие в реанимации ребенка, оказалась сотрудница Центра фиксации административных правонарушений регионального Управления ГИБДД старший лейтенант полиции Светлана Пахаренко.

В тот день сотрудница ОВД, находящаяся в декретном отпуске, приехала с мамой и сыном в бассейн на территории Октябрьского района. Пока семья отдыхала в номере, инспектор УГИБДД решила искупаться и позагорать. Вдруг она услышала и увидела, как двое мужчин вытаскивают из воды мальчика без признаков жизни.

— Мать отвлеклась на телефон и не заметила, как сын начал тонуть. Когда малыша извлекли, его глаза были открыты, кожа посинела, дыхание отсутствовало, сердце не билось. Представительница МВД, понимая, что счет идет на минуты, приступила к реанимационным действиям, начала проводить непрямой массаж сердца. К ней на помощь пришёл ещё один из отдыхающих, он начал делать искусственное дыхание. Через пять минут работа женщины-полицейского и её напарника привели к положительным результатам — малыш закашлялся, а затем начал дышать. Подоспевшая скорая привела мальчика в чувство и доставила его в медучреждение. Жизни ребенка ничего не угрожает. Сейчас спасённый мальчик находится у себя на родине в Ульяновской области, — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.