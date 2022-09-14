В екатеринбургском детсаду малышей кормили просроченными продуктами

В Екатеринбурге воспитанников детского сада № 212 кормили просроченными продуктами. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
— Выявлены нарушения при организации питания детей, вскрыты факты приема продукции с признаками недоброкачественности (гнили), также не соблюдены условия хранения продуктов: нахождение посторонних предметов, личных вещей персонала, — отметили в ведомстве.
В указанном учреждении использовали посуду без маркировки. В итоге Роспотребнадзор оштрафовал заведующую на 3000 рублей и привлек к дисциплинарной ответственности кладовщика. Нарушения на данный момент уже устранены.
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