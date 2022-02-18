В екатеринбургском торговом центре мужчина с ножом устроил дебош

Накануне вечером, 17 февраля, в Екатеринбурге в «Веер Молле» в магазине одежды Reserved один из посетителей внезапно впал в неадекватное состояние.

— Вел себя как какой-то неадекват. Кидался на охрану, разбил оборудование, — цитирует свидетеля происшествия E1.RU.

Cотрудники ТЦ сообщили, что мужчина пытался что-то украсть.

— Воришек постоянно задерживают. Он был неадекватный, — добавила сотрудница магазина.

В администрации торгового центра подтвердили факт происшествия. Другие свидетели инцидента утверждали, что в руках у дебошира был нож. Сначала он напал на продавца, а после нанес травмы самому себе. Приехавшая скорая поставила ему капельницу и перевязала рану.

В пресс-службе Росгвардии НАШЕЙ рассказали, что вечером 17 февраля на пульт дежурного пункта поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в торговом центре на проспекте Космонавтов.

- К прибывшим сотрудникам обратился работник заведения и пояснил, что неизвестный украл футболку в магазине одежды. Охранники его остановили. По поведению подозрительного посетителя можно было предположить, что он находится под воздействием запрещенных веществ. В ходе разбирательства между ним и работниками ТЦ разгорелся конфликт. Мужчина разбил в торговом зале монитор компьютера и опрокинул стеллаж с парфюмерией. Сотрудники службы охраны попытались подойти к нему, но он достал из кармана нож и пригрозил нанести себе увечья, - отметили в Росгвардии.

При этом в пресс-группе УМВД Екатеринбурга добавили, что в это же время на место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы.

- Агрессивный посетитель продолжал высказывать угрозы и нанес себе ранение в область шеи. Правоохранители обезоружили и задержали его. До прибытия бригады медиков стражи порядка оказали мужчине первую помощь. Возмутитель спокойствия был доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая помощь врачей. По результатам разбирательства будет принято обоснованное процессуальное решение, - подчеркнули в полиции.

Напомним, несколько месяцев назад в Екатеринбурге водитель автобуса устроил дорожный конфликт, вытащив нож.

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