В Екатеринбургском цирке вновь открылся пункт вакцинации от коронавируса

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50329

Теперь он будет работать ежедневно.

В Екатеринбурге сегодня, 10 января, вновь открылся пункт вакцинации от коронавируса в цирке. Как уточнили НАШЕЙ в пресс-службе цирка, он будет работать ежедневно с 13.00 до 18.00. Прививочный кабинет начал свою работу 26 мая 2021 года, но в конце декабря его пришлось закрыть из-за большого количества представлений и шоу. Вплоть до 12 декабря 2021 года взамен на прививку горожане получали бесплатный билет в цирк.


За все время работы пункта здесь вакцинировалось больше 10 тысяч человек. Кроме цирка, в Екатеринбурге поставить прививку сегодня можно в:

  • ТРЦ VEER Mall (пр. Космонавтов, 108Д) – с 14.00 до 18.00.
  • Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – с 13.00 до 18.00.
  • ТЦ «ОМЕГА» (пр. Космонавтов, 41) – с 12.00 до 18.00.
  • Жилой комплекс (ул. Мехренцева, 38, офис, 1 этаж) – с 10.00 до 14.00.
  • ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – с 10.00 до 18.00.
  • ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – с 12.00 до 18.00.
  • Аэропорт «Кольцово» (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – с 9.00 до 17.00.
  • ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – с 10.00 до 18.00.
  • ТЦ «МАКСИДОМ» (ул. Тверитина, 45) – с 12.00 до 16.00.
  • ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – с 12.00 до 18.00.
  • Гипермаркет «Сима-Ленд» (ул. Черняховского, 86/12, 1 этаж) – с 10.00 до 16.00.

Для удобства рекомендуем заранее заполнить анкету о состоянии своего здоровья и наличии хронических заболеваний (скачать ее можно по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/yuVB/PY7oRZ1QK). Не забывайте взять с собой паспорт, полис и СНИЛС.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50329

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined