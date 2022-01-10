В Екатеринбургском цирке вновь открылся пункт вакцинации от коронавируса

В Екатеринбурге сегодня, 10 января, вновь открылся пункт вакцинации от коронавируса в цирке. Как уточнили НАШЕЙ в пресс-службе цирка, он будет работать ежедневно с 13.00 до 18.00. Прививочный кабинет начал свою работу 26 мая 2021 года, но в конце декабря его пришлось закрыть из-за большого количества представлений и шоу. Вплоть до 12 декабря 2021 года взамен на прививку горожане получали бесплатный билет в цирк.

За все время работы пункта здесь вакцинировалось больше 10 тысяч человек. Кроме цирка, в Екатеринбурге поставить прививку сегодня можно в:

ТРЦ VEER Mall (пр. Космонавтов, 108Д) – с 14.00 до 18.00.

Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – с 13.00 до 18.00.

ТЦ «ОМЕГА» (пр. Космонавтов, 41) – с 12.00 до 18.00.

Жилой комплекс (ул. Мехренцева, 38, офис, 1 этаж) – с 10.00 до 14.00.

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – с 10.00 до 18.00.

ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – с 12.00 до 18.00.

Аэропорт «Кольцово» (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – с 9.00 до 17.00.

ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – с 10.00 до 18.00.

ТЦ «МАКСИДОМ» (ул. Тверитина, 45) – с 12.00 до 16.00.

ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – с 12.00 до 18.00.

Гипермаркет «Сима-Ленд» (ул. Черняховского, 86/12, 1 этаж) – с 10.00 до 16.00.

Для удобства рекомендуем заранее заполнить анкету о состоянии своего здоровья и наличии хронических заболеваний (скачать ее можно по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/yuVB/PY7oRZ1QK). Не забывайте взять с собой паспорт, полис и СНИЛС.

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