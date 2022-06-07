Во вторник, 7 июня, в Екатеринбургском зоопарке появился новый питомец - росомаха Шайтан.
В пресс-службе зоопарке рассказали, что этот взрослый красавец приехал из Московского зоопарка. Он родился в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. По словам сотрудников, отличается активным и игривым нравом.
Там напомнили, что росомаха - это один из крупнейших представителей семейства куньих, вес самых крупных животных достигает 20-30 килограммов. В природе росомахи предпочитают жить в одиночку, они бесстрашно бросаются на соперника, так что могут быть достаточно свирепыми и опасными. Считается, что даже медведь старается избегать встречи с этим зверем. Однако в условиях зоопарка характер росомахи смягчается.
Загрузка комментариев