В Екатеринбургском зоопарке появился новый питомец

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Это росомаха Шайтан.

Во вторник, 7 июня, в Екатеринбургском зоопарке появился новый питомец - росомаха Шайтан.


В пресс-службе зоопарке рассказали, что этот взрослый красавец приехал из Московского зоопарка. Он родился в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. По словам сотрудников, отличается активным и игривым нравом.

Там напомнили, что росомаха - это один из крупнейших представителей семейства куньих, вес самых крупных животных достигает 20-30 килограммов. В природе росомахи предпочитают жить в одиночку, они бесстрашно бросаются на соперника, так что могут быть достаточно свирепыми и опасными. Считается, что даже медведь старается избегать встречи с этим зверем. Однако в условиях зоопарка характер росомахи смягчается.

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