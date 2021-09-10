В Ельцин Центре состоялся показ первых эпизодов дебютного режиссёрского проекта Евгения Стычкина «Контакт». Главные герои этого проекта (подросток Юля и
её отец Глеб) никак не могут найти тот самый контакт.
Жанр проекта dramedy – драма с лёгкими комедийными вкраплениями. Сценарист и креативный продюсер Максим Паршин и актёр Дима Мальков представили проект, а после устроили обсуждение с зрителями.
- В работе над сюжетом было трудно не опуститься до трэша. Легко быстро вызвать у зрителя яркие эмоции чем-то внешним - насилием, например. Наша задача заключалась в том, чтобы затронуть внутренние крючочки, не упрощая вещи и не делая их очевидными. Мы старались показать всё жизненно и правдиво, не создавать какие-то невероятные внешние обстоятельства. В моём детстве семейные конфликты решались в основном мирным путём. Однако были сложные моменты, которые я и перенёс в сюжет. Мне и сейчас хотелось бы поговорить о них с моими родителями... Вообще очень трудно вытаскивать из себя на поверхность всё живое и настоящее, на чём изначально основан любой сценарий: все реальные чувства и конфликты, - передаёт слова Паршина пресс-служба ТНТ.
Его дополнил Дима Мальков, исполнивший в сериале роль трудного подростка, одноклассника протагонистки.
- Мне было сложно схватить физику моего героя: как он двигается, как ходит, его повадки. Ведь как человек я очень непохож на Шулю, в этой роли нет ничего от меня самого. Зато именно благодаря «Контакту» я убедился в том, что смогу быть в актёрской профессии, что я точно с этим справлюсь. Это было для меня ценным осознанием, - добавил Мальков.
Драма призывает поколения взглянуть, какими они видят друг друга, попробовать пройти порог отчуждения в отношениях и выйти на разговор.
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