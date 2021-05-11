В мае жители частного сектора Екатеринбурга получат две квитанции за вывоз мусора

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Екатеринбуржцы, проживающие в индивидуальных домах, в мае получат две квитанции за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Но не нужно паниковать: одна из них будет за апрель от АО «Екатеринбургэнергосбыт», а другая – за текущий месяц уже непосредственно от ЕМУП «Спецавтобаза». С мая этого года региональный оператор по обращению с ТКО начал самостоятельно выставлять счета за свои услуги жителям частного сектора Екатеринбурга – ранее этим занимался «Екатеринбургэнергосбыт».



Теперь квитанции об оплате услуги по вывозу мусора с логотипом ЕМУП «Спецавтобаза» будут приходить во всём Восточном округе Свердловской области. Изменения не коснутся жителей многоквартирных домов, которые не на прямом договоре с регоператором.


«Сейчас «Спецавтобаза» начала сотрудничать с ООО «ЕРЦ-Финансовая логистика». Екатеринбуржцы могут лично получать консультации по вопросам обращения с ТКО не только в нашем центральном офисе на Посадской, 3, но и в любом офисе ЕРЦ, которые есть в каждом районе уральской столицы. Это очень удобно для абонентов – мы заинтересованы в улучшении сервиса и качестве оказываемых услуг», - комментирует директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова.

Ещё одно изменение – доступ к личному кабинету на сайте «Спецавтобазы», через который можно своевременно платить за вывоз мусора и не допустить образования задолженности. Сейчас возможность пользоваться личным кабинетом появилась не только у проживающих в муниципалитетах зоны действия регоператора, но и у жителей частного сектора уральской столицы и тех многоквартирных домов, которые находятся на прямом договоре со «Спецавтобазой».


На майской квитанции екатеринбуржцев об оплате услуги за вывоз ТКО будет размещена информация о пользовании личным кабинетом на сайте «Спецавтобазы» lk.sab-ekb.ru и четырёхзначный пин-код для регистрации в нём. Пункты приёма платежей и другие способы оплаты не изменятся.


Мусор у всех абонентов будет вывозиться по-старому – новые договоры не нужны. Номер лицевого счёта остаётся без изменений, но если у человека был настроен автоплатёж, то его необходимо переподключить.


Все клиенты по-прежнему могут направлять электронные обращения на почту sab@sab-ekb.ru. Важно отметить, что сейчас офисы «Спецавтобазы» в равной степени доступны для абонентов зоны действия регоператора: например, екатеринбуржец может обратиться в офис в Ирбите, а человек из Камышлова – в офис в Екатеринбурге, если есть такая необходимость.


В целом по всем вопросам, как и раньше, могут проконсультировать сотрудники единого колл-центра регоператора по номеру «горячей линии» 8 (800) 775-00-96.

Да!
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