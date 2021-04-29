В майские праздники «Спецавтобаза» будет вывозить мусор в обычном режиме

«Специалисты контрольно-эксплуатационной службы «Спецавтобазы» будут отслеживать чрезмерное скопление мусора на контейнерных площадках и при необходимости вывозить его чаще. Дополнительная техника для вывоза ТКО уже добавлена на маршруты, в субботниках задействованы резервные машины», - комментирует начальник контрольно-эксплуатационной службы ЕМУП «Спецавтобаза» Сергей Тесля.

О переполнении баков жители могут также сообщать через сообщения в мессенджерах WhatsApp и Viber по номеру 8 (912) 690-07-00. По этому же номеру или по электронному адресу sab@sab-ekb.ru можно обращаться для вывоза мусора после субботников – все заявки примут и отработают в штатном режиме, в течение трёх дней.

Колл-центр будет принимать звонки и консультировать по всем вопросам обращения с ТКО каждый день с 08:00 до 20:00 по номеру 8 (800) 775-00-96 (звонок бесплатный). А вот режим очного приёма клиентов изменится: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая включительно центральный офис регоператора в Екатеринбурге на улице Посадская, 3 и обособленные подразделения в территориях не будут работать. 4, 5 и 6 мая офисы работают, как всегда.

Добавим, что пункт приёма автомобильных покрышек на Посадской, 3 будет работать без изменений в графике. Сдать старые шины можно в любой день недели с 8:00 до 20:00, предоставив паспорт или водительское удостоверение. Важно, чтобы шины были чистыми, без следов горюче-смазочных материалов, не содержали мусора и по возможности – шипов.