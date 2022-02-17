В мэрии Екатеринбурга назвали сроки строительства второй очереди трамвайной линии в Академический

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Ветка пройдет по Серафимы Дерябиной до Татищева.

Вице-мэр Екатеринбурга по транспорту Алексей Бубнов назвал сроки строительства второй очереди трамвайной ветки в Академический. Линия пройдет по Серафимы Дерябиной к действующей линии на Татищева.

— Будет еще несколько этапов строительства: к 2024–2025 году трамвайная линия дойдет до Татищева, если мы сможем согласовать все с коллегами из Минтранса РФ и объявим концессию на строительство трамвайной линии и депо в Академическом, — цитирует Бубнова E1.RU.

В мэрии считают, что эта ветка поможет разгрузить переполненные автобусы.

— Надо строить. Понимаем, дальше будет хуже, если мы трамвайную линию не построим. Через пять лет оттуда будет невозможно выехать! — добавил чиновник.

В горадминистрации уточнили, что прорабатывают другие варианты решения вопроса с пробками - ведут переговоры с застройщиками о необходимости создания производств, а значит и рабочих мест, в Академическом и на Широкой Речке.

— Три улицы вывозят из Академического и Широкой Речки целый город, сопоставимый с некоторыми областными центрами. Мы разговариваем с застройщиками, что там нужно строить точки приложения труда, чтобы не возить всех в центр, — отметил Алексей Бубнов.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в Екатеринбурге построят новые дороги. На это готовы потратить два миллиарда рублей.


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