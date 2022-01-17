В мэрии назвали районы Екатеринбурга, попадающие в программу КРТ в 2022 году

Мы анализировали процент изношенности, в том числе инфраструктуры. По двум оставшимся площадкам мы рассчитываем получить оставшиеся протоколы в первом случае до 21 января и во втором случае до 3 февраля. Механизм новый, интересный, девелоперы обращаются к нам с вопросами о том, как это будет устроено. Это гибкие условия для жильцов, это и административные, и финансовые гарантии. Мы будем обеспечивать прозрачность этой процедуры. Не менее пяти площадок мы планируем рассмотреть в этом году, сейчас происходит процедура отбора, уточняем характеристики этих домов. Прогноз позитивный, но конкретные площадки будут понятны позже. Они будут расположены в разных районах города, это и Железнодорожный район, и опять Орджоникидзевский район. Преждевременно пока говорить о конкретных местах. Я думаю, что в первом квартале 2022 года будут уже какие-то площадки понятны, всего не мене 40-50 домов попадут в зону КРТ.