В мэрии назвали районы Екатеринбурга, попадающие в программу КРТ в 2022 году

В мэрии назвали районы Екатеринбурга, которые попадут в программу КРТ в 2022 году. Сегодня, 17 января, зам. начальника Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений по землепользованию администрации Екатеринбурга Григорий Сурганов рассказал о ходе реализации программы КРТ в уральской столице. По его данным, 1000% жителей домов в рамках улиц Энтузиастов-Донская-Баумана-Шефская 100% приняли решение на участие в программе КРТ. Всего на данный момент в программе принимает участие 42 жилых дома, аварийными признаны 11 (все дома находятся в Орджоникидзевском районе).
Мы анализировали процент изношенности, в том числе инфраструктуры. По двум оставшимся площадкам мы рассчитываем получить оставшиеся протоколы в первом случае до 21 января и во втором случае до 3 февраля. Механизм новый, интересный, девелоперы обращаются к нам с вопросами о том, как это будет устроено. Это гибкие условия для жильцов, это и административные, и финансовые гарантии. Мы будем обеспечивать прозрачность этой процедуры. Не менее пяти площадок мы планируем рассмотреть в этом году, сейчас происходит процедура отбора, уточняем характеристики этих домов. Прогноз позитивный, но конкретные площадки будут понятны позже. Они будут расположены в разных районах города, это и Железнодорожный район, и опять Орджоникидзевский район. Преждевременно пока говорить о конкретных местах. Я думаю, что в первом квартале 2022 года будут уже какие-то площадки понятны, всего не мене 40-50 домов попадут в зону КРТ.
Таким образом, в этом году реновация может затронуть еще несколько зон в Орджоникидзевском районе и в Железнодорожном районе. Аукционы по определению инвесторов, которые займутся расселением домов, начнутся в марте 2022 года.
- Всего в 2022 году планируется выделить около 10 участков под реновацию, говорили власти. Подробнее о том как именно будет проходить реновация, НАША уже писала ранее.
- Эксперт порассуждал, что лучше: реновация или капительный ремонт?
- НАША подобно разобралась в законе о реновации, когда он только был принят, и когда была сформирована рабочая группа.
- А вот строители новшество - раскритиковали.
- Между тем и капитальный ремонт под угрозой срыва. Подрядчикам не хватает денег на строительные материалы, многие работают в убыток.
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