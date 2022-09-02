В мэрии рассказали, сколько всего людей проживает в Екатеринбурге

Начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин озвучил предварительные итоги переписи населения, которая проходила в прошлом году, в том числе в Екатеринбурге. По официальным данным, в городе проживает более полутора миллионов человек.

— Опубликовали итоги переписи населения. У нас появилась официальная численность населения города — 1 588 665 человек, — заявил Прядеин.

Чиновник уточнил, что во время предыдущей переписи, проходившей в 2010 году, в столице Урала насчитали около 1,3 миллиона человек.

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