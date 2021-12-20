В Океанариуме Екатеринбурга сняли ответное видео на обвинение в насилии над дельфинами

Как на самом деле проходят тренировки НАШЕЙ пояснила директор Океанариума Екатерина Показаньева. Всего в Океанариуме более 3000 обитателей, это первое учреждение подобного типа в России, получившее лицензию на осуществление деятельности по содержанию животных, которая регулируется Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Специалисты Океанариума провели внутреннюю проверку и просмотрели видео с тренировок за несколько месяцев. Но ни каких нарушений не обнаружили. Кроме того, директор Океанариума написала заявление в полицию, чтобы привлечь автора видео за

за распространение заведомо ложных сведений.