В Океанариуме Екатеринбурга сняли ответное видео на обвинение в насилии над дельфинами

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На видео, что разослали в социальных сетях, не видно, приходится ли удар по воде или по самим дельфинам.

В Океанариуме Екатеринбурга сняли ответное видео на обвинение в насилии над дельфинами. Накануне анонимный житель Екатеринбурга распространил в социальных сетях видео, где подопечных океанариума якобы избивают палкой во время дрессировки. На самом видео не видно, приходится ли удар по воде или по самим дельфинам. Посмотрите сами и сравните два видео.

Как на самом деле проходят тренировки НАШЕЙ пояснила директор Океанариума Екатерина Показаньева. Всего в Океанариуме более 3000 обитателей, это первое учреждение подобного типа в России, получившее лицензию на осуществление деятельности по содержанию животных, которая регулируется Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору.


Специалисты Океанариума провели внутреннюю проверку и просмотрели видео с тренировок за несколько месяцев. Но ни каких нарушений не обнаружили. Кроме того, директор Океанариума написала заявление в полицию, чтобы привлечь автора видео за

за распространение заведомо ложных сведений.

В анонимно распространенном видео показан тренировочный процесс, который состоит из определенных элементов. Дельфин заныривает в воду, и тренер, посредством таргета (указки), шлепками по воде показывает, где дельфину нужно вынырнуть. Дельфин, используя эхолокацию, понимает, где он должен оказаться. Ввиду использованного ракурса на видео, складывается впечатление, что тренер попадает по дельфину, находящемуся перед ним, но при покадровом просмотре видно, что это не так: тренер шлепает таргетом по воде. На видео видно, что последующими хлопками тренер пытается привлечь внимание дельфина, который оказался не на своей позиции. Мы специально повторили этот элемент, сняв его с нескольких ракурсов — посмотрите сами.

директор Океанариума Екатерина Показаньева.

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