В полиции заявили, что Ройзман должен оплатить работу силовиков на акциях протеста

Главное управление МВД по Свердловской области направило иск к бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману и еще четверым екатеринбуржцам на 565 тысяч рублей. Настолько полицейские оценили свою работу на уличных акциях протеста в начале 2021 года.

— Граждане имеют право собираться мирно и без оружия. Полиция должна обеспечивать порядок и безопасность граждан на массовых мероприятиях. Граждане осуществляют свое право, полиция же делает свою работу. Не понимаю, какие могут быть претензии, — цитирует Ройзмана E1.RU.

Адвокат Роман Качанов уточнил, что иск получил его подзащитный Кирилл Серебренников, которого суд признал одним из организаторов акции протеста 31 января 2021 года.

— Суть иска в том, что люди, привлеченные к административной ответственности как организаторы публичного мероприятия 31 января 2021 года, получили иски о возмещении ущерба за работу полиции во внеслужебное время. Тем временем у полиции служебное время — 24 часа в сутки, — отметил адвокат.

Кроме Ройзмана и Серебренникова, МВД предъявило претензии к бывшим руководителям штаба Навального в Екатеринбурге (деятельность запрещена в РФ, а организация признана иноагентом) Виктории Райх и Ирине Норман, а также к жителю города Сергею Чеченеву.

Иск направили в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. В других регионах признанные организаторами акций протеста люди также проходят через такие процессы, МВД их регулярно выигрывает.

Ранее Ройзмана уже несколько раз признавали виновным в дискредитации ВС РФ.

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