В Роспотребнадзоре Свердловской области назвали условие отмены QR-кодов. Главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских сегодня, 22 ноября, заявил, что ограничительные меры будут снимать при снижении темпов заболеваемости и при достижении в области охвата вакцинации 80% населения. Сейчас в регионе привито 43,1% человек. Рассказываем, сколько людей умерли после прививки, получили осложнения или заболели COVID-19.
От темпов вакцинации и заболеваемости зависит и то, разрешат ли санврачи проводить новогодние корпоративы.
На наш взгляд, при достижении 80% привитости от охвата всего населения, можно будет те или иные предприятия снимать. Система QR-кодов введена не на короткий период времени. Мы будем наедятся, что тенденция к снижению заболеваемости продолжится, и с учетом реализации санитарных мер мероприятия в том или ином виде, возможно, сохранятся.
По данным Роспотребнадзора чаще всего люди сталкиваются с инфекцией, когда меняют привычные места пребывания - встречаются с друзьями, ходят в места массового пользования, выезжают в другие города. Так, на работе заболевают только 11% свердловчан, в семье - 9%.
Дмитрий Козловских также отметил, что готовятся федеральные документы о снижении срока действия ПЦР-теста, который требуется людям с медицинским отводом для посещения свободных от коронавируса зон.
- После введения QR-кодов в регионе темпы заболеваемости коронавирусом снизились в 120 раз.
- Есть у НАШЕЙ и другая статистика. После введения QR-кодов доход малого и среднего бизнеса упал на 50%. Рассказываем, как торговые центры и сфера красоты переживают пандемию.
- Пока что свердловские власти отказались от поблажек даже для самых пострадавших сфер бизнеса. Почти все их предложения были отвергнуты. Они считают, что у бизнесменов снова вырастет выручка перед Новым годом. И посетители вернутся в торговые центры.
- Рестораторы попросили губернатора отменить QR-коды и разрешить им работать по ночам. Именно они предложили сделать продажу алкоголя по QR-кодам.
- Библиотеки, музеи, филармония и театры пустовали, количество посетителей снизилось на 30-40%. Но еще сильнее от новых ограничений пострадали фитнес-клубы. Их выручка упала на 70%.
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