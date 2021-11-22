В Роспотребнадзоре Свердловской области назвали условие отмены QR-кодов. Главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских сегодня, 22 ноября, заявил, что ограничительные меры будут снимать при снижении темпов заболеваемости и при достижении в области охвата вакцинации 80% населения. Сейчас в регионе привито 43,1% человек. Рассказываем, сколько людей умерли после прививки, получили осложнения или заболели COVID-19.

От темпов вакцинации и заболеваемости зависит и то, разрешат ли санврачи проводить новогодние корпоративы.