В Роспотребнадзоре Свердловской области назвали условие отмены QR-кодов

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И условие проведения новогодних корпоративов.

В Роспотребнадзоре Свердловской области назвали условие отмены QR-кодов. Главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских сегодня, 22 ноября, заявил, что ограничительные меры будут снимать при снижении темпов заболеваемости и при достижении в области охвата вакцинации 80% населения. Сейчас в регионе привито 43,1% человек. Рассказываем, сколько людей умерли после прививки, получили осложнения или заболели COVID-19.


От темпов вакцинации и заболеваемости зависит и то, разрешат ли санврачи проводить новогодние корпоративы.

На наш взгляд, при достижении 80% привитости от охвата всего населения, можно будет те или иные предприятия снимать. Система QR-кодов введена не на короткий период времени. Мы будем наедятся, что тенденция к снижению заболеваемости продолжится, и с учетом реализации санитарных мер мероприятия в том или ином виде, возможно, сохранятся.

Пояснил Дмитрий Козловских.

По данным Роспотребнадзора чаще всего люди сталкиваются с инфекцией, когда меняют привычные места пребывания - встречаются с друзьями, ходят в места массового пользования, выезжают в другие города. Так, на работе заболевают только 11% свердловчан, в семье - 9%.


Дмитрий Козловских также отметил, что готовятся федеральные документы о снижении срока действия ПЦР-теста, который требуется людям с медицинским отводом для посещения свободных от коронавируса зон.

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