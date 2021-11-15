В санатории под Екатеринбургом, где заболели 43 ребенка, выявили случай COVID-19

В санатории "Изоплит" под Екатеринбургом, где ранее сразу 43 ребенка заболели ОРВИ и гриппом, выявили случай коронавируса. Информацию НАШЕЙ подтвердили в Уральском Роспотребнадзоре. Родители детей, находившихся с заболевшим в одной группе, получили соответствующие уведомления.
У одного ребенка при лабораторном обследовании выявили сочетанную форму коронавирусной инфекции, РС и риновируса. Все остальные дети, которые проживали с ним в одной группе, состоящей из 25 человек, получили уведомление. Им необходимо соблюдать изоляцию на протяжении 14 дней с момента разобщения. Больше случаев заболевания не было.
Таким образом, дети находились в санатории с 3 по 7 ноября. Напомним, что во время проверки санврачей выявили массу нарушений. У детей в последствии обнаружили аденовирусы, риновирусы и грипп А (H3N2).
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