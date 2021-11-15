В санатории под Екатеринбургом, где заболели 43 ребенка, выявили случай COVID-19

У одного ребенка при лабораторном обследовании выявили сочетанную форму коронавирусной инфекции, РС и риновируса. Все остальные дети, которые проживали с ним в одной группе, состоящей из 25 человек, получили уведомление. Им необходимо соблюдать изоляцию на протяжении 14 дней с момента разобщения. Больше случаев заболевания не было.