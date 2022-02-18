В Школе управления рисками ВТБ состоялся четвертый выпуск

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17 февраля 2022 года Школа управления рисками ВТБ провела торжественный выпуск четвертого набора студентов в онлайн-формате. В этом потоке приняли участие студенты из Новосибирска, Томска, Екатеринбурга, Самары, Нижнего Новгорода, Воронежа, Санкт-Петербурга и Москвы. При этом московские студенты присоединились к программе впервые и вошли в список финалистов.

Всего для участия в программе зарегистрировались около 1000 студентов, 137 из них прошли вступительное испытание и начали обучение в школе, а 14 лучших присоединяются к команде блока рисков ВТБ.


В завершившемся четвертом потоке обучения помимо традиционных для Школы дисциплин были представлены два новых курса: «Интегрированный риск-менеджмент», разработанный специалистами банка ВТБ, и «Розничный риск-менеджмент», подготовленный специалистами банка ВТБ совместно с экспертами «ПрайсВотерхаусКуперс».


В этом сезоне ВТБ не только продолжил сотрудничество с вузами Самары, но и наладил и укрепил связи с университетами Новосибирска, Екатеринбурга, Томска, Нижнего Новгорода, Воронежа, Санкт-Петербурга и Москвы.


Максим Кондратенко, член правления банка ВТБ, в своем обращении к выпускникам отметил: «Программа позволяет нам работать с вами уже на новых принципах как с коллегами, на которых мы рассчитываем и с которыми готовы делиться опытом. При этом вы должны обладать достаточно широким кругозором, желанием работать в матрице компетенций и дисциплин, а также способностью смотреть на мир достаточно комплексно. Именно так и нужно управлять рисками, в этом и состоит новый подход к развитию риск-менеджмента, когда независимо от того, в какое направление вы приходите в банке, вы пройдете достаточно большой и интересный путь по многим направлениям и приобретаете компетенции в разных отраслях риск-менеджмента: от розничных рисков до корпоративных, от залогов до управления модельными рисками и валидации. Современный риск-менеджер должен понимать проблематику всех этих направлений для того, чтобы быть эффективным партнером для бизнеса и полезным участником бизнес-процесса в банке».


Уже скоро Школа управления рисками распахнет свои двери и пятой волне студентов. В этот раз у всех желающих будет возможность подготовиться к вступительному тестированию, пройдя ознакомительный курс.


Подробности о старте новой волны обучения можно найти уже в марте на сайте https://www.vtbcareer.com/riskschool/

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