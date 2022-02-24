В столице Урала полицейские задержали вышедших на пикет против введения войск на Украину

В Екатеринбурге полицейские задержали пять человек, которые 24 февраля устроили одиночные пикеты с плакатами против военной операции на Украине. Активист Анатолий Свечников сообщил, что двоих из них задержали по пути домой, когда они уже закончили протестовать.

Юрист Андрей Щукин добавил, что среди задержанных — юрист Сергей Тиунов и активистка Екатерина Сурсякова. Их уже отвезли в отдел полиции № 9, пишет Znak.com. Напомним, антивоенные пикеты в Екатеринбурге продолжаются с утра. Они начались сразу через несколько часов после начала военной операции в Украине.

Тем временем по поводу ситуации уже высказались бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и известный уральский журналист Дмитрий Колезев.

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