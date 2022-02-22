В столице Урала стали убирать знаки, предупреждающие о камерах фиксации нарушений

В Екатеринбурге на развязке по улице Московской дорожники убрали знаки, ограничивающие скорость на уровне 60 километров в час, и демонтировали таблички, предупреждающие о фотовидеофиксации нарушений.

Стоит при этом отметить, что исчезновение знаков не означает, что за быструю езду перестанут штрафовать. В компании «УГМК-Телеком», обслуживающей сеть камер, сообщили, что оборудование продолжит работать в штатном режиме.

— Камеры работают и фиксируют скорость автомобилей. Касательно дорожных знаков, их демонтировали в рамках работы по приведению дорог города в соответствие с новой редакцией ГОСТ (Р 52289-2019). Согласно этому документу, таблички «Фотофиксация» отменены, их демонтируют повсеместно, — цитирует представителя «УГМК-Телеком» E1.RU.

Ранее НАША сообщала, что на девяти свердловских трассах установят камеры.

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