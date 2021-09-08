В столице Урала выставили на продажу квартиру с проживающей в ней 94-летней бабушкой

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Соответствующее объявление опубликовали на Avito.

В Екатеринбурге выставили на продажу двухкомнатную квартиру, которая расположена в 5-этажном здании 1961 года постройки рядом с Шарташским рынком. Есть только один нюанс - в ней прописана и проживает 94-летняя бабушка. Объявление опубликовали на сайте Avito.

— Квартира без ремонта, покупалась в марте этого года на торгах Сбербанка с прописанной и проживающей в ней 94-летней бабушкой. Таким образом, сейчас доступа в квартиру нет. Продажа в ипотеку невозможна по причине прописанного лица, суд постановил, что бабушка имеет право дожить в этой квартире, — сообщается в тексте объявления.
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Стоимость жилья составляет 2,5 миллиона рублей. Издание «Накануне» связалось с собственником квартиры Дмитрием.

— Такие обстоятельства могут кого-то смущать. Бабушке много лет, но её никто не гонит. Это что-то наподобие ренты с пожизненным содержанием. Этой квартирой интересуются, звонят. Подобных квартир очень много, у банков подобных на продажу выставлены десятки, если не сотни. Я купил с бабушкой, в других - целые семьи проживают, — считает Дмитрий.

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