В свердловском Роспотребнадзоре назвали места, где клещи кусают чаще всего

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Покусали уже более 31 тысячи человек.

В Свердловской области клещи покусали уже более 31 тысячи человек. В этом году количество случаев выросло на 7% по сравнению с 2021-м. В региональном Роспотребнадзоре рассказали, где жителей чаще всего кусают паразиты.


Самыми опасными местами стали Туринская Слобода, Байкалово, Дегтярск, Пышма, Талица, Каменск-Уральский, Ирбит, Тугулым, Верхний Тагил и Тавда. В столице Урала же пострадали более 10 тысяч человек, что составляет 34% от всех случаев. С клещевым вирусным энцефалитом в регионе госпитализировали 121 человека, с лайм-бореллиозом — 297 человек.


У взрослых клещи чаще всего присасываются в паху и подмышках, у детей — в области ушей, волосистой части головы и шеи. Ранее НАША уже рассказывала о наиболее опасных местах с клещами на Среднем Урале.


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