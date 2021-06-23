В Свердловской области дети смогут посещать секции и кружки бесплатно

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Расскажем, как получить сертификат на дополнительное образование и где он может сработать.

В Свердловской области и других регионах страны для обучения в кружках и секциях детей ввели систему сертификатов ПФДО (персонифицированного дополнительного образования). НАША узнала, как получить сертификат и зачем вообще он нужен?


С 1 сентября 2021 года чтобы ваш ребенок получил дополнительное образование, ходил в кружок или на спортивную секцию, родители обязательно должна предъявить такой сертификат.


Оформить его легче простого: заходим на сайт 66.pfdo.ru и заполняем заявку. Сертификат придет на вашу электронную почту. Важно не забыть активировать его (подтвердить персональные данные). Также родитель или ребенок получает логин и пароль от личного кабинета, где может зачислиться на любую понравившуюся ему программу. В Свердловской области это 17 различных детских учреждений. Так, вы получите допобразование за счет государства (каждый регион закладывает свою сумму и количество возможных использований сертификата). Рассказали НАШЕЙ и о других достоинствах программы:

Появилась емкая система, портал "Навигатор", где можно посмотреть все программы допобразования в Свердловской области. Никуда ходить не нужно. Бюджет идет только на тех детей, кто был зачислен с помощью ПФДО. Для большинства занятия бесплатные в зависимости от места, бывает, что родителям нужно немного доплатить.

Рассказала НАШЕЙ начальник Регионального модельного центра Екатерина Корьякина.

Например, с 13 сентября в Екатеринбурге, Первоуральске и Верхней Пышме стартует новый прием ребятишек, которые хотели бы заниматься в Дворце Молодежи. У Дворца больше 10 подразделений и много секций по темам: робототехника, программирование, здоровье, шитье, краеведение, журналистика, спорт, туризм, театр, "юный спасатель". Также в Ельцин Центре ждут 1000 детей на запись в кванториум.


А на лето здесь готовы предложить проектную смену с той же технической направленностью. Запись на июль еще ведется (посмотреть можно на сайте Дворца Молодежи).

Предпрофессиональные программы рассчитаны на 5-8 лет, ребята получают сертификаты о дополнительном образовании, такие же как в музыкальных школах. В художественно-эстетическое и спортивное отделение предполагается отбор, попасть могут не все. А в целом, интерес детей смещается к технологиям, IT.

Рассказал НАШЕЙ директор Дворца молодежи Александр Слизько

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