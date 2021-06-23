В Свердловской области дети смогут посещать секции и кружки бесплатно

В Свердловской области и других регионах страны для обучения в кружках и секциях детей ввели систему сертификатов ПФДО (персонифицированного дополнительного образования). НАША узнала, как получить сертификат и зачем вообще он нужен?

С 1 сентября 2021 года чтобы ваш ребенок получил дополнительное образование, ходил в кружок или на спортивную секцию, родители обязательно должна предъявить такой сертификат.

Оформить его легче простого: заходим на сайт 66.pfdo.ru и заполняем заявку. Сертификат придет на вашу электронную почту. Важно не забыть активировать его (подтвердить персональные данные). Также родитель или ребенок получает логин и пароль от личного кабинета, где может зачислиться на любую понравившуюся ему программу. В Свердловской области это 17 различных детских учреждений. Так, вы получите допобразование за счет государства (каждый регион закладывает свою сумму и количество возможных использований сертификата). Рассказали НАШЕЙ и о других достоинствах программы: